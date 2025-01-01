Меню
Записки ненужного человека
Киноафиша Записки ненужного человека

Спектакль Записки ненужного человека

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

История о значении каждого мгновения жизни

Каждый из нас временами хочет рассказать свою историю и услышать, что он всё же кому-то нужен. Новый спектакль, созданный Артёмом Митрофановым, предлагает зрителю остановиться и оглянуться на свою жизнь.

В этом произведении мы отправимся в путешествие по воспоминаниям — как счастливым, так и горьким. Спектакль находит мгновения безмятежности и покоя, а затем переносит нас в моменты, которые формируют наш характер и нашу сущность.

Креативная команда

Автор пьесы, Артём Митрофанов, проделал большую работу, создавая сюжет, который затрагивает глубинные темы. Режиссеры-постановщики Татьяна Карпенко и Артём Митрофанов приносят в спектакль свою уникальную творческую волну, что обещает сделать представление поистине незабываемым.

Актерский состав

В главной роли выступает сам Артём Митрофанов, который воплощает образ Главного героя. Вместе с ним на сцене — Ярослав Митрофанов в роли Ангела, чья задача — помочь Герою разобраться в его внутреннем мире.

Познакомьтесь с артистами

Артём Митрофанов — талантливый актер и автор, который не только создает, но и исполняет свои работы. Ярослав Митрофанов, в свою очередь, известен своим умением передавать эмоции на сцене, что добавит глубину и многослойность в представление.

Этот спектакль — прекрасная возможность для зрителей не только посмотреть на жизнь других, но и поразмышлять о своей. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека Записки ненужного человека

