Автобиографичная трагикомедия по одноименной повести М.А. Булгакова в Театральном центре на Страстном

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Вне…Театр», основанный на автобиографичной трагикомедии Михаила Булгакова. Это произведение, никогда не ставившееся на сценах российских и зарубежных театров, представляет собой интересный вызов для театрального искусства.

Сложности адаптации

Как перенести на сцену литературное произведение, в котором нет ярко выраженного сюжета и фабулы? Как передать ход событий, лишённых хронологического порядка? Эти вопросы стали основой для работы режиссёра Григория Южакова и его команды артистов из театра «ВНЕ…ТЕАТР». Зрителей ждёт захватывающее путешествие по страницам жизни Михаила Булгакова, где реальность переплетается с вымыслом.

Герой на грани

В центре сюжета – сам Михаил Булгаков, который в 20-х годах прошлого века заявил: «Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну». Эта фраза отражает внутреннюю борьбу героя, находящегося на грани между жизнью и искусством, между реальным миром и миром литературы.

Постановка и исполнение

Зрители увидят сменяющиеся города, вымышленные и реальные персонажи, а также героев, которые ещё не родились из-под пера писателя. Такой разнообразный состав персонажей обещает создать атмосферу, полную сюрпризов и неожиданных поворотов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта и увидеть, как талантливые артисты театра «ВНЕ…ТЕАТР» воплотят на сцене сложные идеи и образы Булгакова.