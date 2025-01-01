Спектакль Записки молодого человека

Русский театр драмы им. Ф. Искандера (Абхазия, Сухум) на сцене ТЮЗа им. Брянцева

Русский театр драмы им. Ф. Искандера в Сухуме представляет спектакль по мотивам романа «Роман с кокаином». Эта история, пронизанная детективным сюжетом, в течение более полувека вызывала жаркие споры о своем авторе. Многие считали, что за псевдонимом «М. Агеев» скрывается сам Владимир Набоков. Литературный критик Д.С. Мережковский отмечал, что язык произведения не уступает ни Бунину, ни Набокову, и в то же время имеет отголоски Достоевского, «только Достоевского тридцатых годов нашего века».

О произведении

В результате долгих споров большинство литературоведов пришло к выводу, что автором романа является Марк Леви. «Роман с кокаином» — это откровенная исповедь молодого человека по имени Вадим, который рассказывает о своих метаниях, поисках острых ощущений и соблазнов. Эта история поиска себя остается актуальной и узнаваемой как в начале XX века, так и сегодня.

Главный герой

Вадим — это наш современник. Он чей-то сын, друг, муж и возлюбленный. Пытаясь убежать от себя и осознания того, что приносит разочарование своим близким — матери, женщинам, — он инициирует свой «роман с кокаином». Всё больше времени он проводит в наркотических видениях, наблюдая за собой и размышляя о своей жизни. Однако бегство в мир иллюзий оказывается роковым…

Интересные факты

Спектакль основан на произведении, которое до сих пор вызывает дискуссии среди литературных критиков.

Актуальность темы поиска себя и борьбы с внутренними демонами делает его близким многим зрителям.

Роман был впервые опубликован в 1927 году и до сих пор остается популярным среди любителей литературы.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене Русского театра драмы им. Ф. Искандера. Приглашаем вас на спектакль, который заставит вас задуматься о жизни и своих собственных поисках.