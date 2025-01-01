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Билеты от 900₽
Киноафиша Записки Черномора. Театр Трикстер

Спектакль Записки Черномора. Театр Трикстер

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для детей в Москве

Иммерсивный спектакль «Записки Черномора» приглашает зрителей в увлекательное путешествие в мир средневековья на пушкинский манер. Этот спектакль сочетает в себе элементы фэнтези, которые так нравятся современным зрителям.

Погружение в пушкинскую атмосферу

Визуальная стилистика, пушкинский слог и неожиданные повороты сюжета создают атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя в эпицентре событий известной с детства истории. В спектакле оживают такие персонажи, как Людмила, Руслан, Черномор, Финн, Наина и Фарлаф. Интересно, что эти роли будут исполняться самими зрителями, что добавляет уникальности и интерактивности в спектакль.

История Черномора

Прошло много времени с тех пор, как закончились события, описанные в сказании о Руслане и Людмиле. Их дети и даже внуки уже не с нами. Черномор, главный герой нашей постановки, остался единственным, кто продолжает бродить по свету. Теперь он не тот злодей, каким был прежде. Он подсмеивается над своими прежними поступками и восхищается подвигом Руслана.

Театральное действие и самоосознание

В спектакле Черномор, в исполнении выдающегося артиста Сергея Мелконяна, обращается к своим «делам давно минувших дней». Вместе со зрителями он погружается в свое великое прошлое, что дает возможность каждому участнику театрального действия не только примерить на себя одежду предложенного героя, но и переосмыслить пушкинский сюжет, а, возможно, и собственную жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 900 ₽

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