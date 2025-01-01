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Записки Аксентия Ивановича Поприщина
Киноафиша Записки Аксентия Ивановича Поприщина

Спектакль Записки Аксентия Ивановича Поприщина

Подробный репортаж из мозговой коробки гоголевского безумца
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Записки Аксентия Ивановича Поприщина» по Н. В. Гоголю в ТЮЗе им. Брянцева

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Записки Аксентия Ивановича Поприщина», созданное режиссером Георгием Васильевым по мотивам повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего». Это не просто история о сумасшествии титулярного советника Поприщина, а глубокое и порой саркастически веселое путешествие по недрам уязвленной души.

Темы и содержание

Кто из нас не мечтал обмануть судьбу и стать испанским королем? Аксентий Иванович, главный герой, находит в себе силы освободиться от предрассудков и принять свою мечту. Спектакль поднимает важные темы самоидентификации и борьбы с внутренними демонами, что делает его актуальным и близким каждому зрителю.

Признание и успех

В 1995 году спектакль «Записки Поприщина» был признан сенсацией Авиньонского фестиваля. Французская пресса отметила его уникальность, а известная газета «Либерасьон» написала: «Знакомство с этим спектаклем стало для многих откровением». Это говорит о высоком уровне постановки и глубоком воздействии на зрителей.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это театральное событие, которое обещает подарить вам незабываемые эмоции и заставить задуматься о вечных человеческих вопросах. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Георгий Васильев
В ролях
Валерий Дьяченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Записки Аксентия Ивановича Поприщина Записки Аксентия Ивановича Поприщина Записки Аксентия Ивановича Поприщина Записки Аксентия Ивановича Поприщина Записки Аксентия Ивановича Поприщина

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