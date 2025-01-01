Запись ТВ-программы Комеди Клаб

Меню
О концерте/спектакле

Comedy Club в Барвихе

«Во имя твоего веселья (и наших гонораров)» — именно под таким названием состоятся съёмки популярного шоу Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Это уникальное событие обещает быть насыщенным шутками и юмором.

Программа вечера

Зрителей ждут стендапы, новые номера и зажигательные выступления всех резидентов шоу. На сцене выступят харизматичные комики: живая легенда юмора Гарик Харламов и многие другие любимцы публики.

Что ожидать?

Этот вечер станет настоящим праздником смеха. Вам предстоит насладиться непревзойдённой атмосферой, живыми эмоциями и, конечно, потрясающим юмором. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Не забудьте!

Приходите, чтобы смотреть, слушать и восхищаться! Комедия — это отличный способ поднять настроение, и в этот вечер вы точно не пожалеете.

6 сентября
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
17:00 от 10000 ₽ 21:00 от 10000 ₽
7 сентября
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
13:00 от 7000 ₽ 17:00 от 10000 ₽ 21:00 от 10000 ₽
8 сентября
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
17:00 от 7000 ₽ 21:00 от 7000 ₽

