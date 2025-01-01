Меню
Запечатленный ангел
Киноафиша Запечатленный ангел

Запечатленный ангел

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт в памяти Родиона Щедрина: «Запечатленный ангел»

28 сентября в воскресенье в 15:00 в мариинском зале состоится концерт памяти выдающегося композитора Родиона Щедрина. В программе прозвучит его произведение «Запечатленный ангел» — русская литургия для хора а капелла, написанная по мотивам рассказа Николая Лескова.

Исполнители

В концерте примут участие солисты и хор Мариинского театра. Главный хормейстер — Константин Рылов.

О произведении

«Запечатленный ангел» был создан в 1988 году и стал одним из ярких вкладов Щедрина в современное музыкальное искусство. «Прямых сюжетных связей с литературным первоисточником здесь нет, — пояснял композитор, — но заглавная, на мой взгляд, лесковская идея нетленности художественной красоты, магической, возвышающей силы искусства посильно трактована средствами языка музыкального». Произведение насыщено старообрядческими песнопениями, что делает его глубоким и многогранным.

Не случайно «Запечатленный ангел» был написан в год тысячелетия Крещения Руси. Хотя дата не была главным стимулом для создания партитуры, композитор, будучи внуком священника, отозвался на призыв сердца и завершил работу всего за месяц. Несмотря на то что Щедрин не писал для клироса, он переносит в концертный зал состояния, переживаемые человеком в храме.

Музыкальные мотивы

Хоровое письмо в «Запечатленном ангеле» является уникальным сочетанием стилей, от древнерусского знаменного пения до многоголосия церковных песнопений Нового времени. Этот многообразный музыкальный язык выражает ключевую мысль лесковского рассказа — идею воссоединения сторонников старого и нового обрядов, а также шире — идею национального единства.

Не пропустите уникальную возможность услышать это произведение в исполнении лучших артистов на одной из самых значимых сцен страны!

Купить билет на концерт Запечатленный ангел

В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
15:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

