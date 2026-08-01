Новая экспозиция в Зимнем дворце

В Зимнем дворце открыта уникальная выставка под названием «Запасная галерея памятников искусства Центральной Азии II-XIX веков из фондов Эрмитажа. От Индии до Китая». Она расположена на третьем этаже, в залах с номерами 342‒334.

Культурное разнообразие Центральной Азии

Выставка предлагает жителям и гостям города познакомиться с богатым культурным наследием Центральной Азии. Посетители смогут узнать о культуре Согдианы и Пенджикентских росписях, а также о традициях Хорезма. Одной из изюминок выставки станут артефакты древнего города Хара-Хото, который оставил заметный след в истории региона.

Уникальные произведения искусства

Кроме того, в экспозиции будут представлены произведения тибетской живописи, которые удивят зрителей своей красотой и глубиной. Пещерный монастырь Безеклик также сыграет важную роль в этой выставке, подчеркивая разнообразие духовного искусства Востока.

Не упустите возможность увидеть эти уникальные экспонаты и узнать больше о культуре, которая оставила неизгладимый след в истории искусства.