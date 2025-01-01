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Билеты от 180₽
Киноафиша
Занятие в зале Покровского ДК
Занятие в зале Покровского ДК
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Билеты от 180₽
О концерте/спектакле
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Время сеанса
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
23 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
24 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
25 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
26 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
27 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
28 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
29 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
30 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
31 июля
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
1 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
2 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
3 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
4 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
5 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
6 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
7 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
8 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
9 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
10 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
11 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
12 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
13 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
14 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
15 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
16 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
17 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
18 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
19 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
20 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
21 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
22 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
23 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
24 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
25 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
26 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
27 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
28 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
29 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
30 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
31 августа
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00
от 180 ₽
В ближайшие дни
6+
Интерактивный
Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
8 августа в 14:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1150 ₽
16+
Мастер-класс
Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
24 июля в 12:00
Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
16+
Живопись
Графика
Скульптура
Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
12 сентября в 15:00
Новая Третьяковка
Билеты
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