Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Занятие в зале Покровского ДК
Билеты от 180₽
Киноафиша Занятие в зале Покровского ДК

Занятие в зале Покровского ДК

0+
Возраст 0+
Билеты от 180₽

О концерте/спектакле

Посещение тренажерного зала

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
24 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
25 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
26 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
27 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
28 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
29 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
30 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
31 июля
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
1 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
2 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
3 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
4 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
5 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
6 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
7 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
8 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
9 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
10 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
11 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
12 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
13 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
14 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
15 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
16 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
17 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
18 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
19 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
20 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
21 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
22 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
23 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
24 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
25 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
26 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
27 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
28 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
29 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
30 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽
31 августа
Покровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
10:00 от 180 ₽

В ближайшие дни

Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
8 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1150 ₽
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
24 июля в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
12 сентября в 15:00 Новая Третьяковка
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше