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Занятие в зале Павловского ДК
Билеты от 250₽
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Занятие в зале Павловского ДК

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Билеты от 250₽

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
24 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
25 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
26 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
27 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
28 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
29 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
30 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
31 июля
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
1 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
2 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
3 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
4 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
5 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
6 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
7 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
8 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
9 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
10 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
11 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
12 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
13 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
14 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
15 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
16 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
17 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
18 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
19 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
20 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
21 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
22 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
23 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
24 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
25 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
26 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
27 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
28 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
29 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
30 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽
31 августа
Павловский КДК Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
10:00 от 250 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
10 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 700 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
29 июля в 18:20 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Игровая программа «Параграф-42»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Параграф-42»
26 августа в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
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