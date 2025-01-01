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Билеты от 300₽
Киноафиша
Занятие в зале Деньковского СДК
Занятие в зале Деньковского СДК
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Билеты от 300₽
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Время сеанса
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
23 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
24 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
25 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
26 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
27 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
28 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
29 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
30 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
31 июля
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
1 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
2 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
3 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
4 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
5 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
6 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
7 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
8 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
9 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
10 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
11 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
12 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
13 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
14 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
15 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
16 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
17 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
18 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
19 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
20 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
21 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
22 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
23 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
24 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
25 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
26 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
27 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
28 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
29 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
30 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
31 августа
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00
от 300 ₽
В ближайшие дни
16+
Интерактивный
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от 950 ₽
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Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
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Интерактивный
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23 августа в 16:00
Центр «Марс»
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