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Занятие в зале Деньковского СДК
Билеты от 300₽
Киноафиша Занятие в зале Деньковского СДК

Занятие в зале Деньковского СДК

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Билеты от 300₽

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
24 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
25 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
26 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
27 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
28 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
29 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
30 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
31 июля
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
1 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
2 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
3 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
4 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
5 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
6 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
7 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
8 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
9 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
10 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
11 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
12 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
13 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
14 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
15 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
16 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
17 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
18 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
19 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
20 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
21 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
22 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
23 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
24 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
25 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
26 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
27 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
28 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
29 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
30 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽
31 августа
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
10:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
6 августа в 18:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»
6+
Мастер-класс Декоративно-прикладные
Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»
13 августа в 17:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1000 ₽
Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
23 августа в 16:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
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