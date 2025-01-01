Премьера по тексту Велимира Хлебникова

Театр Lusores, возглавляемый талантливым режиссером Александром Савчуком, радует зрителей уникальными сценическими интерпретациями. Молодая команда артистов с большим удовольствием осваивает тексты, которые на первый взгляд кажутся неподходящими для сцены. В их репертуаре — стихи калик-перехожих, а также проза и поэзия отечественных авангардистов. Результат — увлекательные композиции, которые легко воспринимаются и полны остроумия.

Экзистенциальная история от Велимира Хлебникова

Пятая премьера театра, "Зангези", основана на экзистенциальной заумной поэзии Велимира Хлебникова. Это история пророка, который бросает вызов Создателю. Однако, чтобы добраться до самой сути повествования, зрителям предстоит пройти через загадочные и абсурдные тексты, такие как: Пирара́ра — пируру́ру! Леоло́ла буароо́! Вичео́ло сэсэсэ́! Ви́чи! Ви́чи! И́би-би́!

Язык как инструмент театрального выражения

Александр Савчук уверен, что работа с языком и создание из него полноценной театральной формы — это увлекательное и плодотворное занятие. Это не только приводит к размышлениям о смысле жизни, но и помогает глубже понять суть театра как искусства.

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта и посетить премьеру "Зангези".