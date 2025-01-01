Меню
Замоскворецкий жених
Киноафиша Замоскворецкий жених

Спектакль Замоскворецкий жених

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Учебный спектакль по комедии А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова»

Что делать молодому человеку, если желаний и «вкуса» много, а денег нет? Конечно, жениться на богатой! Герой спектакля «Замоскворецкий жених» ищет «выгодную партию», и его поиски полны приключений – как смешных, так и не очень.

Сюжет и персонажи

На протяжении спектакля молодая вдова устраивает интриги, чтобы вызвать ревность своего обожателя. А родители вносят свои коррективы в судьбу героя. Юная особа, томимая скукой, воспринимает нашего жениха как живую игрушку. В финале кажется, что Бальзаминов нашёл своё счастье... Но действительно ли это то, о чём он мечтал?

Эмоции и атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу Замоскворечья Островского, полную страсти, любви, ревности, песен и гуляний. Это уникальная возможность увидеть классику русской комедии в современном исполнении.

Фестиваль и команда

«Замоскворецкий жених» станет участником фестиваля социально-театральных проектов «Окно возможностей», который пройдет в Санкт-Петербурге в 2024 году.

В спектакле задействованы: А. Лазарев, Е. Бенисович, Н. Швец, А. Губайдулин и другие талантливые актеры. Режиссером выступает Вера Бабайцева.

Не упустите шанс стать частью этого яркого театрального события!

Режиссер
Вера Бабайцева
В ролях
Александр Лазарев
Анастасия Баличева
Евгения Бенисович
Елена Фельдман
Елена Мануйлова

Октябрь
5 октября воскресенье
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1000 ₽

