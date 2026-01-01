«Замок забытых историй» — масштабное зрелищное шоу, объединяющее драму, музыку, танцы, акробатику и спецэффекты. Вас ждут захватывающие акробатические номера, живой вокал, эпическая музыка и световое шоу, создающие атмосферу фантастического мира, где добро противостоит злу.
Сюжет и герои
В основе представления — легенда о рыцарском ордене, который бросает вызов силам тьмы. Героям предстоит пройти путь, полный опасностей, сражений и интриг, чтобы раскрыть древние тайны и восстановить справедливость.
Звёздный состав
На сцене выступят:
Хореограф-постановщик — Рикардо До Рего. Композитор — Александр Баум.
Музыкальное сопровождение
Музыка шоу сочетает торжественную классику и мощный рок. Живая игра музыкантов наполняет спектакль энергией, передавая весь спектр эмоций — от любви до отчаяния.
Программа вечера
Незабываемое впечатление
Это шоу перевернёт ваш мир, подарив незабываемые эмоции. А участие в костюмированном бале сделает вечер ещё более ярким и волшебным.
Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир фэнтези и фантасмагории!