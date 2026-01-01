Уникальное шоу фэнтези и фантасмагории

«Замок забытых историй» — масштабное зрелищное шоу, объединяющее драму, музыку, танцы, акробатику и спецэффекты. Вас ждут захватывающие акробатические номера, живой вокал, эпическая музыка и световое шоу, создающие атмосферу фантастического мира, где добро противостоит злу.

Сюжет и герои

В основе представления — легенда о рыцарском ордене, который бросает вызов силам тьмы. Героям предстоит пройти путь, полный опасностей, сражений и интриг, чтобы раскрыть древние тайны и восстановить справедливость.

Звёздный состав

На сцене выступят:

Ирина Скаженик – лауреат премии «Золотой софит»

– лауреат премии «Золотой софит» Леонид Бахталин – ведущий солист Московского Театра Оперетты

– ведущий солист Московского Театра Оперетты Александр Луканичев – актёр и рок-музыкант

– актёр и рок-музыкант профессиональные танцоры, каскадеры и вокалисты, звёзды проектов «Танцы» и «Танцы со звёздами».

Хореограф-постановщик — Рикардо До Рего. Композитор — Александр Баум.

Музыкальное сопровождение

Музыка шоу сочетает торжественную классику и мощный рок. Живая игра музыкантов наполняет спектакль энергией, передавая весь спектр эмоций — от любви до отчаяния.

Программа вечера

18:00 – Открытие костюмированного бала с участием фантазийных существ, мифических героев и уникальных фотозон. Гостей ждут угощения, сюрпризы и конкурсы на лучший образ с коронацией Короля и Королевы.

– Открытие костюмированного бала с участием фантазийных существ, мифических героев и уникальных фотозон. Гостей ждут угощения, сюрпризы и конкурсы на лучший образ с коронацией Короля и Королевы. 19:00 – Начало шоу «Замок забытых историй», которое погрузит зрителей в магическую вселенную.

Незабываемое впечатление

Это шоу перевернёт ваш мир, подарив незабываемые эмоции. А участие в костюмированном бале сделает вечер ещё более ярким и волшебным.

Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир фэнтези и фантасмагории!