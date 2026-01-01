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Замок забытых историй
Киноафиша Замок забытых историй

Спектакль Замок забытых историй

Постановка
Измайлово 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Уникальное шоу фэнтези и фантасмагории

«Замок забытых историй» — масштабное зрелищное шоу, объединяющее драму, музыку, танцы, акробатику и спецэффекты. Вас ждут захватывающие акробатические номера, живой вокал, эпическая музыка и световое шоу, создающие атмосферу фантастического мира, где добро противостоит злу.

Сюжет и герои
В основе представления — легенда о рыцарском ордене, который бросает вызов силам тьмы. Героям предстоит пройти путь, полный опасностей, сражений и интриг, чтобы раскрыть древние тайны и восстановить справедливость.

Звёздный состав
На сцене выступят:

  • Ирина Скаженик – лауреат премии «Золотой софит»
  • Леонид Бахталин – ведущий солист Московского Театра Оперетты
  • Александр Луканичев – актёр и рок-музыкант
  • профессиональные танцоры, каскадеры и вокалисты, звёзды проектов «Танцы» и «Танцы со звёздами».

Хореограф-постановщик — Рикардо До Рего. Композитор — Александр Баум.

Музыкальное сопровождение
Музыка шоу сочетает торжественную классику и мощный рок. Живая игра музыкантов наполняет спектакль энергией, передавая весь спектр эмоций — от любви до отчаяния.

Программа вечера

  • 18:00 – Открытие костюмированного бала с участием фантазийных существ, мифических героев и уникальных фотозон. Гостей ждут угощения, сюрпризы и конкурсы на лучший образ с коронацией Короля и Королевы.
  • 19:00 – Начало шоу «Замок забытых историй», которое погрузит зрителей в магическую вселенную.

Незабываемое впечатление
Это шоу перевернёт ваш мир, подарив незабываемые эмоции. А участие в костюмированном бале сделает вечер ещё более ярким и волшебным.

Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию в мир фэнтези и фантасмагории!

Режиссер
Рикардо До Рего
В ролях
Леонид Бахталин
Максим Клестов
Александр Луканичев
Ирина Скаженик
Альберт Ивахненко
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