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Замок Рейвенскрофт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Замок Рейвенскрофт

Спектакль Замок Рейвенскрофт

16+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мистический детектив в постановке театра «У Моста» на московской сцене

Театр «У Моста» приглашает зрителей на захватывающую постановку, которая обещает стать настоящим открытием в мире театрального искусства. Это уже вторая работа одного из ведущих современных мистиков — американского драматурга Дона Нигро, который вновь погружает нас в атмосферу таинства и интриг.

Сюжет

На этот раз зрители станут свидетелями невероятно закрученного мистического детектива, в центре которого оказывается пять женщин и труп молодого мужчины. Эксцентричный инспектор полиции, который ведет расследование, пытается распутать сложный клубок событий, полных неожиданностей и абсурда. С каждым актом интрига нарастает, и никто не знает, кто же на самом деле является жестоким убийцей.

Уникальный стиль

Постановка сочетает в себе фирменный английский юмор и элементы абсурда, что делает её особенно привлекательной для зрителей, ищущих нечто необычное. Нигро мастерски играет с ожиданиями публики, заставляя их держаться в напряжении до самого конца.

Факты о спектакле

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене театра «У Моста». Ожидайте неожиданные повороты сюжета и великолепные актерские работы, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Покупка билетов уже открыта! Приходите и станьте частью этого увлекательного театрального опыта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 2000 ₽

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