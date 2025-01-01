Спектакль Замок герцога Синяя Борода

Опера «Замок герцога Синяя Борода» в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Либретто Белы Балажа к опере было написано в 1911 году. В Перми данная сценическая версия была впервые представлена в 2022 году с добавлением пролога и эпилога, созданных Валерием Вороным. Опера исполняется на венгерском языке с русскими титрами.

«Замок герцога Синяя Борода» — единственная опера венгерского композитора Белы Бартока, ставшая классикой музыкального театра XX века. Это эталон модернистской оперной формы, а также манифест музыкального экспрессионизма. Спектакль выстраивается как одноактный триллер, в центре которого — психологическая драма между Герцогом, его юной супругой Юдит и симфоническим оркестром. Оркестр ведет напряженный диалог с двумя певцами на протяжении всего действия.

Специальная музыка для Пермского театра

В постановке «Замок герцога Синяя Борода» прозвучат пролог и эпилог, написанные Валерием Вороновым специально для Пермского театра оперы и балета. Это добавляет уникальности спектаклю и расширяет его музыкальные горизонты.

О режиссёре и дирижере

Эта постановка стала дебютом для режиссера Евгении Сафоновой, резидента БДТ им. Товстоногова и лауреата премии «Золотая Маска». В паре с ней выступил опытный дирижер Федор Леднёв, который является одним из ведущих специалистов по музыке XX-XXI веков в России.

Критические отзывы

Критик Гюляра Садых-заде отмечает, что в Перми Евгения Сафонова впервые вступила на территорию музыкального театра, и ее первый опыт как оперного постановщика оказался весьма впечатляющим. Ключевая идея спектакля заключается в том, что неживое оказывается живым, и пространство замка определяет не только его топографию, но и центральную тему постановки.