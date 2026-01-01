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Замира Ражапова
Киноафиша Замира Ражапова

Замира Ражапова

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый концерт Замиры Ражаповой в Уфе

Замира Ражапова — это не просто певица, а многогранная артистка и обаятельная телеведущая, которая находит отклик в сердцах тысяч зрителей. Ее концерты — уникальные события, сочетающие музыку, юмор и искренние разговоры по душам.

В рамках новой программы «Эй, язмыш, язмыш..!» Замира представляет концерт-стендап, который обещает стать настоящим открытием для ее поклонников. Артистка выступит в новом амплуа, делясь со сцены личными историями, которые заставляют зрителей не только смеяться, но и сопереживать.

Программа наполнена глубокими и трогательными размышлениями о жизни, что делает этот вечер особенно значимым. Замира создает атмосферу, в которой зрители могут почувствовать себя частью ее искреннего общения.

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В других городах
Октябрь
23 октября пятница
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21

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