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Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева
Билеты от 1250₽
Киноафиша Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева

Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева

Философ в Stand-up Club №1 18+
Возраст 18+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт «Заметки» Севы Ловкачева и Николая Андреева в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт «Заметки», который пройдет в Standup Club на Трубной. Этот вечер обещает быть насыщенным остроумным юмором и глубокими размышлениями.

Уникальный стиль Николая Андреева

Николай Андреев — не просто комик, а интеллигент и философ в мире стендапа. Его юмор отличается яркой харизмой и оригинальным подходом к повседневным темам. Благодаря этому он стал настоящей легендой отечественного стендапа.

Шоу с «женским взглядом»

Особый талант Андреева — это умение соблазнительно курить на камеру, что становится его визитной карточкой. В рамках авторского шоу «Женский взгляд» он раскрывает темы взаимоотношений и жизни женщин с неожиданной стороны. Этот проект начинался как рубрика в программе «Порараз бирацца», а затем превратился в отдельное шоу, завоевавшее популярность у зрителей.

Что еще интересного?

На концерте «Заметки» зрители смогут насладиться не только выступлением Николая, но и юмором Севы Ловкачева, который привнесет свою уникальную атмосферу в вечер. Их дуэт обещает быть ярким и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия! 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 1250 ₽

Фотографии

Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева

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