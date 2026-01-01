Форум-театр, который вовлекает зрителей

Что такое форум-театр?

Форум-театр — это уникальный формат представления, в котором ставится проблемный вопрос, затрагивающий как актеров, так и зрителей. На сцене разворачивается короткая история, а за ее пределами стоит человек, не являющийся частью спектакля, — Джокер. Он следит за процессом и может общаться как с актерами, так и со зрителями.

Активное участие зрителей

В этом формате зрители становятся активными участниками событий. Они могут в любой момент остановить спектакль, предложить своё решение и заменить одного из актеров, чтобы переиграть ситуацию по своему усмотрению. Это позволяет каждому найти свой путь к решению проблемы.

История семьи Носковых

Спектакль «ЗаМеняYOU» родился в результате творческой лаборатории, где артисты театра «Ангажемент» работали с подростками из театральной мастерской «ТеМа». В качестве отправной точки для обсуждения послужил роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», который входит в школьную программу. В ходе лаборатории была поднята проблема непонимания между поколениями и конфликтов внутри семьи.

В результате этих поисков возникла история о семье Носковых — обычной тюменской семье, состоящей из бабушки, мамы, папы и 13-летнего подростка.

Темы для обсуждения

Что именно они не могут обсудить? Почему подросток чувствует себя невидимым в своей семье? Как можно разрешить конфликт поколений и спасти семейный праздник? На эти вопросы зрители будут искать ответы вместе с актерами.

Не упустите возможность стать частью этого интерактивного спектакля, который заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни и отношений!