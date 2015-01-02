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Заложники любви
Киноафиша Заложники любви

Спектакль Заложники любви

Спектакль о случайной встрече в канун Нового года 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легкая комедия с серьезным сюжетом

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Заложники любви», основанного на пьесе известного комедиографа Натальи Демчик. Ее работы получили признание критиков за легкость и глубину, что делает данную постановку особенно ожидаемой.

О чем спектакль?

«Заложники любви» — это легкий юмористический сюжет, который затрагивает серьезные темы. Как не стать заложником любви? Или, может быть, вы мечтаете стать им? Эти вопросы знакомы каждому, и именно поэтому любовные перипетии всегда вызывают повышенный интерес.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля разворачивается в канун Рождества, когда люди загадывают желания и верят в их исполнение. Одинокий парень и девушка из разных континентов встречаются и начинают совместный путь по жизни. По мере развития событий в их характере и мировоззрении происходят изменения.

Как и в любой комедии, трудности и страдания героев могут остаться незамеченными благодаря юмористической составляющей. Спектакль обещает зрителям не только смех, но и возможность задуматься о важном.

Не пропустите!

Спектакль «Заложники любви» — это уникальная возможность погрузиться в мир романтики и юмора, который заставит вас улыбнуться и задуматься о вечных вопросах человеческих отношений. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия!

Режиссер
Геннадий Шапошников
В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Светлана Тома
Светлана Тома
Наталия Егорова
Наталия Егорова
Игорь Бунаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Заложники любви Заложники любви Заложники любви Заложники любви Заложники любви

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