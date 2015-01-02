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Заложники любви
Киноафиша Заложники любви

Спектакль Заложники любви

Спектакль о случайной встрече в канун Нового года 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Заложники любви»: комедия о любви и культурных различиях

«Заложники любви» — это легкая комедия с элементами драмы, основанная на пьесе известного комедиографа Натальи Демчик. Ее работы высоко ценятся критиками, а звездный состав актеров только добавляет привлекательности этому спектаклю.

О чем спектакль?

Сюжет разворачивается в канун Рождества, когда люди загадывают желания и верят в их исполнение. Главные герои — одинокий парень и девушка с разных континентов — встречаются и отправляются в совместный путь по жизни. Но не все проходит гладко: их любовь сталкивается с трудностями и различиями в менталитетах.

Юмор и драма в одном флаконе

Спектакль предлагает зрителям не только романтические моменты, но и острые шутки, которые помогают расслабиться и сохранять позитивный настрой. На протяжении 1 часа и 40 минут зрители станут свидетелями бытового противостояния русского и американского менталитетов. Страсти на сцене иногда утихают, а иногда разгораются с невероятной силой!

Почему стоит посмотреть?

Эффектная игра звездных актеров захватывает внимание и не позволяет оторваться от увлекательного действия. «Заложники любви» — это спектакль, который заставляет задуматься о насущном и одновременно приносит радость и улыбки.

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Режиссер
Геннадий Шапошников
В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Светлана Тома
Светлана Тома
Наталья Егорова
Игорь Бунаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Заложники любви Заложники любви Заложники любви Заложники любви Заложники любви

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