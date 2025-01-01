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Билеты от 500₽
Киноафиша Залив счастья. Адмирал Невельской

Спектакль Залив счастья. Адмирал Невельской

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Захватывающее путешествие в мир исследователя Дальнего Востока

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвящённый адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому, основателю города Николаевск-на-Амуре и исследователю Дальнего Востока. Эта постановка рассказывает о его значительном открытии: устье реки Амур доступно для входа морских судов, а Сахалин — это остров.

Философские размышления и яркие образы

История, основанная на реальных событиях, в этом проекте превращается в глубокие философские размышления о судьбах поколений, о месте человека в жизни и о его ответственности за близких. Спектакль не только информирует, но и заставляет задуматься о важных жизненных вопросах.

Музыка и современные технологии

Постановка обладает ярко выраженными чертами шоу. Это музыкальный спектакль, в котором звучат арии главных героев, оркестровая увертюра и захватывающие танцевальные номера. Вы сможете насладиться не только великолепной музыкой, но и современными спецэффектами, которые обычно применяются в шоу-бизнесе.

Незабываемое зрелище

В целом, этот спектакль — яркое и завораживающее шоу, которое обязательно приведет зрителей в восторг. Он станет настоящим подарком для любителей театра и несомненно оставит у них незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 500 ₽

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