Спектакль Зальцбург: Мария Стюарт

Показ оперы «Мария Стюарт» в КЗ «Зарядье»

В рамках программы культурных мероприятий в КЗ «Зарядье» состоится показ оперы Г. Доницетти «Мария Стюарт». Это захватывающее произведение стало частью Зальцбургского фестиваля и было создано под руководством талантливого режиссёра Ульриха Раше.

О произведении

«Мария Стюарт» — это опера, основанная на исторических событиях, связанных с жизнью Марии I, королевы Шотландии, и её противостоянии с королевой Елизаветой I. Творение Доницетти наполнено драматичными моментами и музыкальными шедеврами, которые оставят зрителей под глубоким впечатлением.

Формат показа

Спектакль будет представлен на языке оригинала (итальянский) с русскими субтитрами. Это позволит глубже понять многослойную интригу и эмоциональный накал, заложенные в произведении.

Не упустите возможность насладиться уникальным опытом классической оперы в исполнении лучших исполнителей Зальцбургского фестиваля в комфортной атмосфере современного концертного зала.