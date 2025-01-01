Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Zal Juglar Trio (Аргентина)
Киноафиша Zal Juglar Trio (Аргентина)

Zal Juglar Trio (Аргентина)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

"Zal Juglar Trio" (Аргентина) - Концерт в "Музыка кофе и вина"

Приглашаем зрителей на уникальный концерт аргентинского коллектива "Zal Juglar Trio", который состоится в уютном пространстве «Музыка кофе и вина». Этот трио - не просто группа музыкантов, а настоящие новаторы в жанре латинской музыки, сочетая классические мелодии с современными ритмами.

О группе

"Zal Juglar Trio" был основан в Аргентине и быстро завоевал популярность благодаря своему оригинальному звучанию и ярким выступлениям. Музыканты активно экспериментируют с различными жанрами, включая фольклор, джаз и поп-музыку, что делает их концерты уникальными и запоминающимися.

Что ожидать на концерте

Посетив концерт "Zal Juglar Trio", вы сможете насладиться не только живой музыкой, но и атмосферой дружелюбия и теплоты. Концерт пройдет в формате интерактивного общения с аудиторией, что позволит всем присутствующим стать частью творческого процесса.

Преимущества посещения

  • Живая и энергичная музыка, которая приятно удивит даже самых взыскательных слушателей.
  • Уютная атмосфера "Музыки кофе и вина", где можно наслаждаться не только музыкой, но и вкусными напитками.
  • Возможность познакомиться с культурой Аргентины через ее музыку и традиции.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Спешите купить билеты, так как количество мест ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

ОТТА-orchestra
18+
Живая музыка
ОТТА-orchestra
14 декабря в 19:00 Douglas
от 1500 ₽
Татьяна Зыкина
12+
Рок Акустика
Татьяна Зыкина
21 сентября в 19:00 Douglas
от 1500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
26 октября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше