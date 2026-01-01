«Экскурсия „Закулисье музыкального мира“» — это интерактивное шоу, которое переносит зрителей в мир музыки и театра. В этом спектакле предстоит познакомиться с различными жанрами музыки и театральными постановками, что создаст уникальную атмосферу для всех любителей искусств.
Шоу организовано командой Новосибирской филармонии имени А.М. Каца, известной своими качественными постановками и концертами. Это приглашение посетить событие, которое станет настоящим праздником для всех ценителей театра и музыки.
Это уникальная возможность увидеть множество жанров и постановок в одном мероприятии. Интерактивный формат поможет зрителям не только наблюдать, но и участвовать в происходящем, что сделает опыт посещения еще более запоминающимся.
Экскурсия будет интересна как детям от 6 лет, так и взрослым, стремящимся открыть для себя новый мир музыки и театра. Наслаждение искусством станет доступным для всех желающих!
Во время экскурсии вы узнаете об истории создания одного из самых красивых и современных концертных залов Сибири, его уникальных технических возможностях. Гостей ждет посещение таинственного закулисья, в который обычно вход зрителям закрыт. Вы удивитесь, сколько коллективов и служб задействовано в творческом процессе создания зрелищных мероприятий.
Экскурсия также включает посещение музея основателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Михайловича Каца. Здесь вы сможете узнать интересные факты из творческой биографии выдающегося дирижера и ознакомиться с архивными фото- и видеоматериалами. Музей бережно хранит личные вещи маэстро — живые свидетельства культуры и истории целой эпохи.