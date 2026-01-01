Экскурсия по Государственному концертному залу им. А.М. Каца

«Экскурсия „Закулисье музыкального мира“» — это интерактивное шоу, которое переносит зрителей в мир музыки и театра. В этом спектакле предстоит познакомиться с различными жанрами музыки и театральными постановками, что создаст уникальную атмосферу для всех любителей искусств.

Организатор мероприятия

Шоу организовано командой Новосибирской филармонии имени А.М. Каца, известной своими качественными постановками и концертами. Это приглашение посетить событие, которое станет настоящим праздником для всех ценителей театра и музыки.

Почему стоит пойти?

Это уникальная возможность увидеть множество жанров и постановок в одном мероприятии. Интерактивный формат поможет зрителям не только наблюдать, но и участвовать в происходящем, что сделает опыт посещения еще более запоминающимся.

Для кого это событие?

Экскурсия будет интересна как детям от 6 лет, так и взрослым, стремящимся открыть для себя новый мир музыки и театра. Наслаждение искусством станет доступным для всех желающих!

Во время экскурсии вы узнаете об истории создания одного из самых красивых и современных концертных залов Сибири, его уникальных технических возможностях. Гостей ждет посещение таинственного закулисья, в который обычно вход зрителям закрыт. Вы удивитесь, сколько коллективов и служб задействовано в творческом процессе создания зрелищных мероприятий.

Музей А.М. Каца

Экскурсия также включает посещение музея основателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Михайловича Каца. Здесь вы сможете узнать интересные факты из творческой биографии выдающегося дирижера и ознакомиться с архивными фото- и видеоматериалами. Музей бережно хранит личные вещи маэстро — живые свидетельства культуры и истории целой эпохи.