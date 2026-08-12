Закрытый микрофон: проверка нового материала от комиков

Закрытый микрофон — это уникальное событие, где опытные комики выходят на сцену с абсолютно свежими шутками. Эти материалы успели пройти предварительное тестирование на «Открытых микрофонах», но ещё не стали частью полноценной концертной программы.

Для постоянных зрителей это замечательная возможность услышать новые шутки, которые отражают актуальные реалии и тренды. А новички смогут познакомиться с красноярской комедией и ощутить лёгкость и юмор, которые присущи этому жанру.

Не пропустите шанс стать свидетелем уникального шоу, где каждый комик стремится поделиться самыми свежими и остроумными историями. Вам гарантирована масса положительных эмоций и хорошего настроения!