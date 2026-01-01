Закрытый микрофон: вечер стендапа и новых шуток

«Закрытый микрофон» — уникальная площадка для проверки материала, которая объединяет опытных красноярских комиков и молодых участников. Мероприятие проходит под эгидой команд Laboratoriya 618 и Yushin Brothers.

Это отличный шанс для постоянных зрителей услышать новые шутки от резидентов «Стендап Сибирь». Для новых гостей — возможность познакомиться с яркими представителями стендап-культуры.

Почему стоит посетить?

Если вы любите юмор и стендап, это событие точно для вас. Комики представят свежий материал, который гарантированно поднимет вам настроение. Смешные истории и неожиданные повороты — всё это ждёт зрителей на «Закрытом микрофоне».

Кто может участвовать?

Вечер предназначен для всех любителей юмора и стендапа, а также тех, кто хочет увидеть новое поколение комиков. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!