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Закрытый микрофон

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Закрытый микрофон: вечер нового стендапа в Красноярске

Закрытый микрофон — это уникальная площадка для проверки материала опытными красноярскими комиками. В этом формате зрители могут стать свидетелями первых шагов новых шуток, которые еще не были презентованы широкой аудитории.

Что вас ждет?

Для постоянных зрителей это отличная возможность услышать свежие находки от резидентов объединения Стендап Сибирь. Новые гости также смогут познакомиться с талантливыми комиками и атмосферой стендап-культуры. Каждый вечер комики делятся своим эксклюзивным материалом, который гарантированно поднимет вам настроение.

Почему стоит посетить?

  • Эксклюзивный контент: новейшие шутки и истории от лучших комиков города.
  • Необычная атмосфера: вечер, полный смеха и дружеского общения.
  • Знакомство с новыми талантами: шанс открыть для себя новых любимцев.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Приходите и зарядитесь позитивом от свежего стендапа!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 7 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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Надя Джабраилова
23 октября в 19:00 Афонтовский
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5 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
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