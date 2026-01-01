Спектакль Закрытый кинопоказ и творческая встреча с Gurude

Премьера фильмов Руслана Ивакина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится долгожданная премьера фильмов выпускника ВГИК им. С. А. Герасимова, режиссера и продюсера Руслана Ивакина, известного под псевдонимом GURUDE. Длительность показа составит 2 часа и зрителей ждут две впечатляющие премьеры с живым исполнением саундтреков.

«Колыбельная тундры»

Первым на экране будет показан документальный фильм-портрет «Колыбельная тундры». Этот фильм рассказывает о сохранении традиционного уклада жизни и культуры малочисленного народа «Ненцы». В центре сюжета — угроза исчезновения колыбельной песни и её фундаментальное значение в формировании личности ребенка. Каждый кадр передает стойкость и красоту традиций, которые существуют веками.

«Тайна белой реки»

Второй фильм, «Тайна белой реки», является поэтической музыкальной кинопритчей, рассказывающей о рождении реки Июсы и взаимодействии человека с природой в загадочной долине Сундуки. В этом фильме фантасмагорично передаются события, связанные с созданием стихий одной из героинь, отвечающей за справедливость и гармонию. История о любви неба и земли, а также единстве мифофольклорного трёхчастного мира создает волшебную атмосферу и глубину понимания ценности традиций предков.

Фильм снят по мотивам книги «ТАЙНА БЕЛОГО ИЮСА», вдохновляя зрителей на размышления о значении культуры и традиций в современном обществе.