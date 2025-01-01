Закрытый инвестиционный нетворкинг в Москве
Ищете возможности для инвестиций или готовы вложить свои средства? Приглашаем вас на серию деловых встреч, где проекты и капитал находят друг друга. Это уникальная возможность для всех, кто заинтересован в развитии и финансировании новых идей.
Кому это мероприятие будет интересно?
- Частным инвесторам, ищущим новые направления для вложений;
- Представителям фондов или брокерских организаций;
- Владельцам бизнеса, планирующим привлечение капитала;
- Стартапам и проектам на стадии инвестиций;
- Экспертам в сфере финансов, девелопмента и технологических решений.
Для участия необходимо заполнить анкету. Вход только по предварительной записи!
Адрес проведения
Москва, ул. Марксистская, 7, ресторан «Незагорами» (бывший «Баран в Казан»).
Программа мероприятия
- 12:00–13:30: Нетворкинг, знакомства, обмен контактами;
- 13:30–14:30: Выступления инвесторов, представителей фондов, банков и брокеров;
- 14:30–15:30: Светлана Горбунова: инвестиционные проекты;
- 15:30–17:30: Свободное общение и заключение договорённостей.
Формат участия
Участие только лично, по предварительной записи. Мероприятие предназначено для частных инвесторов, представителей фондов и владельцев бизнесов.
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по телефону / WhatsApp: +7 977 409‑26‑90