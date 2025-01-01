Закрытый инвестиционный нетворкинг в Москве

Ищете возможности для инвестиций или готовы вложить свои средства? Приглашаем вас на серию деловых встреч, где проекты и капитал находят друг друга. Это уникальная возможность для всех, кто заинтересован в развитии и финансировании новых идей.

Кому это мероприятие будет интересно?

Частным инвесторам, ищущим новые направления для вложений;

Представителям фондов или брокерских организаций;

Владельцам бизнеса, планирующим привлечение капитала;

Стартапам и проектам на стадии инвестиций;

Экспертам в сфере финансов, девелопмента и технологических решений.

Для участия необходимо заполнить анкету. Вход только по предварительной записи!

Адрес проведения

Москва, ул. Марксистская, 7, ресторан «Незагорами» (бывший «Баран в Казан»).

Программа мероприятия

12:00–13:30: Нетворкинг, знакомства, обмен контактами;

Нетворкинг, знакомства, обмен контактами; 13:30–14:30: Выступления инвесторов, представителей фондов, банков и брокеров;

Выступления инвесторов, представителей фондов, банков и брокеров; 14:30–15:30: Светлана Горбунова: инвестиционные проекты;

Светлана Горбунова: инвестиционные проекты; 15:30–17:30: Свободное общение и заключение договорённостей.

Формат участия

Участие только лично, по предварительной записи. Мероприятие предназначено для частных инвесторов, представителей фондов и владельцев бизнесов.

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