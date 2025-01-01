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Закрытый инвестиционный нетворкинг
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Закрытый инвестиционный нетворкинг

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Закрытый инвестиционный нетворкинг в Москве

Ищете возможности для инвестиций или готовы вложить свои средства? Приглашаем вас на серию деловых встреч, где проекты и капитал находят друг друга. Это уникальная возможность для всех, кто заинтересован в развитии и финансировании новых идей.

Кому это мероприятие будет интересно?

  • Частным инвесторам, ищущим новые направления для вложений;
  • Представителям фондов или брокерских организаций;
  • Владельцам бизнеса, планирующим привлечение капитала;
  • Стартапам и проектам на стадии инвестиций;
  • Экспертам в сфере финансов, девелопмента и технологических решений.

Для участия необходимо заполнить анкету. Вход только по предварительной записи!

Адрес проведения

Москва, ул. Марксистская, 7, ресторан «Незагорами» (бывший «Баран в Казан»).

Программа мероприятия

  • 12:00–13:30: Нетворкинг, знакомства, обмен контактами;
  • 13:30–14:30: Выступления инвесторов, представителей фондов, банков и брокеров;
  • 14:30–15:30: Светлана Горбунова: инвестиционные проекты;
  • 15:30–17:30: Свободное общение и заключение договорённостей.

Формат участия

Участие только лично, по предварительной записи. Мероприятие предназначено для частных инвесторов, представителей фондов и владельцев бизнесов.

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по телефону / WhatsApp: +7 977 409‑26‑90

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
19 августа
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
26 августа
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
2 сентября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
9 сентября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
16 сентября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
23 сентября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
30 сентября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
7 октября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
14 октября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
21 октября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00
28 октября
Незагорами Москва, Марксистская, 7
12:00

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