Закрытие XVI фестиваля Дениса Мацуева

Заключительный вечер фестиваля: музыка Бетховена и Канчели

Заключительный вечер фестиваля будет посвящен двум выдающимся композиторам — Людвигу ван Бетховену и Гии Канчели. Несмотря на разницу в эпохах, их музыка наполнена глубокой эмоциональностью и звучит как волнующая исповедь, которая всегда восхищает.

Величие Бетховена: Концерт № 1

Первый фортепианный концерт с оркестром был завершен Бетховеном в 1798 году и посвящен его ученице, талантливой пианистке Барбаре Одескальки. Несмотря на то, что второй концерт был написан раньше, именно этот, считается первым по порядку исполнения.

Концерт представляет собой мощное произведение, которое совмещает традиции классических моцартовских концертов с яркими бетховенскими чертами, впоследствии приведшими к созданию Героической симфонии. Динамика и контрасты музыки создают захватывающее повествование о больших чувствах. Первая часть сочетает маршевые ритмы и «галантность», а лирическая вторая часть предлагает слушателю насладиться возвышенными и драматическими нотами. Третья часть является эффектным финалом с танцевальными темами, создающими атмосферу веселья и радости.

Гия Канчели: от духовности к иронии

Второе отделение вечера посвятят Гии Канчели, композитору, чья музыка известна и исполняется по всему миру. В программе прозвучат два его произведения: «Тихая молитва» и «Маленькая Данелиада».

«Тихая молитва» написана в память о Мстиславе Ростроповиче. Канчели долго искал музыкальный образ, который мог бы отразить эмоции утраты и преклонения перед гением друга. В этой композиции холодный и чистый детский голос исполняет простые фразы, становясь рефреном сочинения. Начинается произведение со слов: «Человек родился, тишину заполнил». Эта музыка согревает сердца и является одной из любимых у маэстро Спивакова.

Игра с кино: «Маленькая Данелиада»

С программой также будет представлена «Маленькая Данелиада» — шутливая пьеса, излучающая дух кинематографа. Канчели был приглашён Гидоном Кремером написать произведение на основе мелодий из знаменитых фильмов Георгия Данелии. Вию исполнении произведения, оркестранты будут петь слово «ку», отсылая к героям фильма «Кин-дза-дза», которые общаются с инопланетянами, используя только два слова.

«Маленькая Данелиада» быстро завоевала популярность и стала хитом современного оркестрового репертуара. Эта музыка радует как публику, так и исполнителей, добавляя элемент веселья и разнообразия на сцену.