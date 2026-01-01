Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрытие творческого сезона «В семье Единой»
Киноафиша Закрытие творческого сезона «В семье Единой»

Закрытие творческого сезона «В семье Единой»

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт, посвященный народом Башкортостана

Приглашаем вас на закрытие творческого сезона с программой «В семье Единой», которое пройдет в великолепном исполнении ансамбля песни и танца «Мирас». Этот коллектив олицетворяет многонациональную культуру Башкортостана и продолжает традиции сохранения и популяризации народного творчества.

В рамках концерта будут представлены лучшие номера, подчеркнувшие единство народов республики. Творческий вечер станет финишной прямой для сезона, где участники города объединят свои таланты и покажут яркие выступления.

«Мирас» известен своим разнообразием и глубиной исполнения. Не упустите возможность стать частью этого праздника культуры и насладиться самобытной музыкой и танцами, которые делают Башкортостан уникальным.

Купить билет на концерт Закрытие творческого сезона «В семье Единой»

Помощь с билетами
В других городах
Май
20 мая среда
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 марта в 20:00 Дорогая, я перезвоню..,
от 800 ₽
МакSим
12+
Поп
МакSим
22 мая в 20:00 Дворец борьбы
от 2600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
8 марта в 19:00 Дорогая, я перезвоню..,
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше