Закрытие творческого сезона «В семье Единой»

Концерт, посвященный народом Башкортостана

Приглашаем вас на закрытие творческого сезона с программой «В семье Единой», которое пройдет в великолепном исполнении ансамбля песни и танца «Мирас». Этот коллектив олицетворяет многонациональную культуру Башкортостана и продолжает традиции сохранения и популяризации народного творчества.

В рамках концерта будут представлены лучшие номера, подчеркнувшие единство народов республики. Творческий вечер станет финишной прямой для сезона, где участники города объединят свои таланты и покажут яркие выступления.

«Мирас» известен своим разнообразием и глубиной исполнения. Не упустите возможность стать частью этого праздника культуры и насладиться самобытной музыкой и танцами, которые делают Башкортостан уникальным.