Закрытие сезона

Закрытие концертного сезона с симфоническим оркестром Капеллы Санкт-Петербурга
Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством дирижёра Александра Чернушенко приглашает вас на яркое закрытие концертного сезона. Программа включает в себя произведения выдающихся композиторов, которые порадуют как искушённых меломанов, так и тех, кто только начинает знакомство с классической музыкой.
Первое отделение
В первом отделении ожидаются следующие произведения:
- Чайковский — Славянский марш, соч. 31
- Рахманинов — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18. Солист — Илья Чирсков
Второе отделение
Во втором отделении концерта вы сможете насладиться:
- Кабале́вский — Увертюра к опере «Кола Брюньон»
- Глазунов — Антракт ко II акту из балета «Раймонда»
- Хачатурян — Вариации Эгины и Вакханалия (Сюита № 1 из балета «Спартак»)
- Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» (Сюита № 2 из балета «Спартак»)
- Вальс из сюиты к драме «Маскарад»
- Римский-Корсаков — Испанское каприччио, симфоническая сюита ля мажор, соч. 34
Не пропустите возможность насладиться удивительной музыкой в исполнении одного из лучших оркестров страны.