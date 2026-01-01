Закрытие сезона
6+
О концерте

Закрытие концертного сезона с симфоническим оркестром Капеллы Санкт-Петербурга

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством дирижёра Александра Чернушенко приглашает вас на яркое закрытие концертного сезона. Программа включает в себя произведения выдающихся композиторов, которые порадуют как искушённых меломанов, так и тех, кто только начинает знакомство с классической музыкой.

Первое отделение

В первом отделении ожидаются следующие произведения:

  • Чайковский — Славянский марш, соч. 31
  • Рахманинов — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18. Солист — Илья Чирсков

Второе отделение

Во втором отделении концерта вы сможете насладиться:

  • Кабале́вский — Увертюра к опере «Кола Брюньон»
  • Глазунов — Антракт ко II акту из балета «Раймонда»
  • Хачатурян — Вариации Эгины и Вакханалия (Сюита № 1 из балета «Спартак»)
  • Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» (Сюита № 2 из балета «Спартак»)
  • Вальс из сюиты к драме «Маскарад»
  • Римский-Корсаков — Испанское каприччио, симфоническая сюита ля мажор, соч. 34

Не пропустите возможность насладиться удивительной музыкой в исполнении одного из лучших оркестров страны. Билеты на концерт уже в продаже!

Июнь
30 июня вторник
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 250 ₽

