Закрытие органного сезона
Закрытие органного сезона

0+
Возраст 0+

О концерте

Закрытие сезона с королём инструментов

Театральная сцена готовится встретить масштабное событие — закрытие сезона встреч с органом. В этом году зрителей ожидает незабываемый концерт с участием выдающегося органиста Батиста-Флориана Марль-Уврара, титульного органиста церкви Сент-Эсташ в Париже.

Виртуозное исполнение

Батист-Флориан Марль-Уврар — мастер своего дела, обладающий уникальным опытом игры на крупнейшем органе Франции, который славится своим богатым звучанием и множеством труб. Концерт станет настоящим праздником для ценителей музыки и архаичных музыкальных традиций.

Орган: король инструментов

Орган, как известно, является одним из самых сложных и величественных музыкальных инструментов. Его звук способен заполнить любое пространство, создавая атмосферу, которая оставляет незабываемые впечатления у слушателей. Не упустите возможность увидеть и услышать музыканта, который с легкостью управляет этим монументальным инструментом.

Приходите на закрытие сезона с королём инструментов и насладитесь великолепной музыкой, которая подарит вам минуты удовольствия и вдохновения!

В других городах
Июнь
5 июня пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

