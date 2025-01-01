Закрытие органного фестиваля. Л.Карев (орган), А.Хотин (ударные)

Закрытие ХIII Международного органного фестиваля «Мариинский»

5 ноября (среда) в 19:00 в концертном зале Мариинского театра пройдет закрытие ХIII Международного органного фестиваля «Мариинский». Это событие станет настоящим праздником для всех любителей органной музыки.

Исполнители

В программе участвуют выдающиеся музыканты:

Леонид Карев — талантливый органист, известный своими виртуозными интерпретациями классических произведений;

— талантливый органист, известный своими виртуозными интерпретациями классических произведений; Андрей Хотин — профессиональный percussion-исполнитель, который добавит яркие ритмические акценты и новый звук в выступление.

О фестивале

Международный органный фестиваль «Мариинский» привлекает внимание как профессионалов, так и любителей музыки. За годы проведения он стал важным событием в культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и страны в целом. В этом году на фестивале прозвучат уникальные произведения, которые порадуют слух зрителей.

Приглашаем вас на концерт!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой этого значимого события! Концерт предоставит уникальную возможность увидеть и услышать классическую музыку в исполнении талантливых артистов.