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Закрытие конкурса Веры Лотар-Шевченко
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Закрытие конкурса Веры Лотар-Шевченко

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Торжественное закрытие Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Свердловской филармонии

В минувшие выходные в Большом зале Свердловской государственной академической филармонии прошло традиционное закрытие Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Это значимое событие собрало множество зрителей и любителей классической музыки, которые пришли поддержать участников и стать свидетелями награждения победителей.

Итоги конкурса

Международное жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты и педагоги, объявило лучших исполнителей. В этом году конкурс стал особенно напряженным: после трёх туров в основном конкурсе шесть номинантов вышли на финальную прямую. Это уникальная ситуация для традиционного конкурса, где обычно лишь несколько исполнителей борются за победу.

Условия конкурса

Следует отметить, что условия конкурса позволяют вести борьбу сразу нескольким талантливым пианистам, что делает его еще более интересным и напряженным. Каждый из финалистов продемонстрировал высокое мастерство и глубокое понимание классической музыки, что не могло не впечатлить зрителей.

Не упустите возможность насладиться искусством пианистов и стать частью этого замечательного события в мире музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00

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