Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрытие конкурса «Арабеск»
Киноафиша Закрытие конкурса «Арабеск»

Спектакль Закрытие конкурса «Арабеск»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Завершение конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского пройдет финал конкурса артистов балета «Арабеск». Это значимое событие для всего российского балетного сообщества ожидает своих зрителей с 16 по 28 апреля.

Конкурс предоставит участникам шанс побороться за ряд призов, среди которых главный — Гран-при, носящий имя великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за технические достижения, но и за особый шарм исполнителя.

Конкурс поддерживается Министерством культуры Российской Федерации, Союзом театральных деятелей России, Министерством культуры Пермского края и, конечно, самим театром. Это событие станет настоящим праздником для любителей балета и ценителей высокого искусства.

Купить билет на спектакль Закрытие конкурса «Арабеск»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 6000 ₽

Фотографии

Закрытие конкурса «Арабеск» Закрытие конкурса «Арабеск»

В ближайшие дни

Второй тур конкурса «Арабеск»
6+
Балет
Второй тур конкурса «Арабеск»
20 апреля в 18:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
25 марта в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 3000 ₽
Капризка
6+
Музыка Детский
Капризка
11 апреля в 16:00 Пермский ТЮЗ
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше