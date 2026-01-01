Спектакль Закрытие конкурса «Арабеск»

Завершение конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского пройдет финал конкурса артистов балета «Арабеск». Это значимое событие для всего российского балетного сообщества ожидает своих зрителей с 16 по 28 апреля.

Конкурс предоставит участникам шанс побороться за ряд призов, среди которых главный — Гран-при, носящий имя великой балерины Екатерины Максимовой. Этот приз вручается не только за технические достижения, но и за особый шарм исполнителя.

Конкурс поддерживается Министерством культуры Российской Федерации, Союзом театральных деятелей России, Министерством культуры Пермского края и, конечно, самим театром. Это событие станет настоящим праздником для любителей балета и ценителей высокого искусства.