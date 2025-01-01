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Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы
Билеты от 500₽
Киноафиша Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы

Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Финальный концерт сезона с EmBer в храме Святого Людовика

В этом сезоне завершающий концерт в храме Святого Людовика обещает быть особенным. Фолк-группа EmBer представит свою новую акустическую программу, наполнив вечер светом и радостью. EmBer — это волшебное сердце петербургской фолк-сцены и постоянный участник фестиваля «День Святого Патрика в Санкт-Петербурге».

Музыка, вдохновлённая традициями

Коллектив исполняет авторскую музыку в жанре бал-фолк, который представляет собой современную интерпретацию европейских народных танцевальных традиций. В музыке EmBer слышны свежие мелодии, вдохновлённые бретонскими преданиями и французской танцевальной культурой.

Звучание и атмосфера

Звучание группы гармонично переплетает флейту, гитару, аккордеон и альт, создавая атмосферу нежности и карельских рассветов. Участники EmBer делятся: «Мы сочиняем и исполняем новую кельтскую музыку — для танцев и радости». Это отличный повод погрузиться в мир кельтских мелодий и насладиться живым исполнением.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт состоится в храме Святого Людовика. Подробности о дате и времени можно уточнить на официальном сайте группы или в социальных сетях.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:30 от 500 ₽

Фотографии

Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы

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