Закрытие концертного сезона в храме Св. Людовика Французского. Презентация новой программы

Финальный концерт сезона с EmBer в храме Святого Людовика

В этом сезоне завершающий концерт в храме Святого Людовика обещает быть особенным. Фолк-группа EmBer представит свою новую акустическую программу, наполнив вечер светом и радостью. EmBer — это волшебное сердце петербургской фолк-сцены и постоянный участник фестиваля «День Святого Патрика в Санкт-Петербурге».

Музыка, вдохновлённая традициями

Коллектив исполняет авторскую музыку в жанре бал-фолк, который представляет собой современную интерпретацию европейских народных танцевальных традиций. В музыке EmBer слышны свежие мелодии, вдохновлённые бретонскими преданиями и французской танцевальной культурой.

Звучание и атмосфера

Звучание группы гармонично переплетает флейту, гитару, аккордеон и альт, создавая атмосферу нежности и карельских рассветов. Участники EmBer делятся: «Мы сочиняем и исполняем новую кельтскую музыку — для танцев и радости». Это отличный повод погрузиться в мир кельтских мелодий и насладиться живым исполнением.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт состоится в храме Святого Людовика. Подробности о дате и времени можно уточнить на официальном сайте группы или в социальных сетях.