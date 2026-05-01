Закрытие фестиваля духового искусства. Дыхание истории-звучание будущего

Закрытие фестиваля духового искусства в Краснодаре

29 апреля 2026 года в 19:00 в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки пройдет заключительный концерт фестиваля духового искусства «Дыхание истории — звучание будущего».

О программе концерта

В торжественном финале фестиваля примет участие Кубанский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Дениса Ивенского. На сцену выйдут приглашенные мастера игры на духовых инструментах — флейта, гобой, кларнет, фагот и труба. Все они являются лауреатами международных конкурсов.

Музыкальная палитра

Репертуар вечера объединит классические шедевры и современные сочинения, воплощая идею преемственности поколений. Название концерта «Дыхание истории — звучание будущего» символизирует связь прошлого и настоящего в музыке.

