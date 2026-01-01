Закрытие джазового сезона
6+
О концерте

Завораживающий концерт с Анной Ивановой

Вместе с Биг-бендом в финальном концерте примет участие восходящая звезда отечественной музыки – Анна Иванова. Эта многообещающая певица уже успела зарекомендовать себя на концертных площадках, обладая солидным опытом выступлений.

Анна является студенткой российской академии музыки имени Гнесиных и активно сочетает учёбу с концертной деятельностью. Она участвует в многочисленных джазовых конкурсах и фестивалях, делая стремительную карьеру в мире музыки.

Её достижения впечатляют: Анна – лауреат таких престижных мероприятий, как «Триумф джаза», «Gnesin Jazz», «Jazz Birds», «Рояль в джазе», «Усадьба Jazz», «Играем джаз с Георгием Гараняном», а также «Будущее джаза». Ежегодно она побеждает на фестивале «Moscow Jazz Festival», становится финалисткой международного конкурса «Большая сцена» и лауреатом I степени на конкурсе «Лучший голос Земли». В прошлом Анна также принимала участие в популярном шоу «Голос 12».

Не упустите возможность насладиться её талантом и уникальным звучанием на финальном концерте вместе с Биг-бендом. Это будет вечер, который стоит пережить.

Июль
5 июля воскресенье
18:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

