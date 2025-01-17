Постановка по одноименной пьесе Татьяны Загдай

Первая премьера этого сезона на Большой сцене — спектакль «Закрытая комната» по пьесе Татьяны Загдай в постановке Скворцова. В спектакле поднимаются вечные темы, такие как любовь и смерть, прощение и измена, потеря, ссоры, радость и многие другие, что делает его особенно актуальным для зрителей сегодняшнего дня.

Особенная театральная Вселенная

Режиссёр Скворцов о спектакле: «Пьеса не бытовая, но каждая театральная Вселенная развивается по своим законам. Мне хочется создать такую Вселенную, которая, с одной стороны, будет странной и закрытой, а с другой — до боли узнаваемой. Пьеса для меня всегда — это отправная точка, и я не следую буквально тому, что в неё заложено автором. Мне интересно исследовать природу этого текста и то, что находится за его пределами. Драматург задает вектор, и, опираясь на него, я начинаю своё путешествие».

Сценография и музыка

Сценографию к спектаклю создает художник Алексей Трегубов, с которым режиссёр работает впервые. Он привнесет в постановку парадоксальные и оригинальные идеи, придавая спектаклю уникальность. История отчасти основана на воспоминаниях о детстве, поэтому в спектакле будет звучать много музыки из детства Скворцова, а несколько композиций будут исполнены вживую.