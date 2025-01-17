Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Закрытая комната

Спектакль Закрытая комната

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по одноименной пьесе Татьяны Загдай

Первая премьера этого сезона на Большой сцене — спектакль «Закрытая комната» по пьесе Татьяны Загдай в постановке Скворцова. В спектакле поднимаются вечные темы, такие как любовь и смерть, прощение и измена, потеря, ссоры, радость и многие другие, что делает его особенно актуальным для зрителей сегодняшнего дня.

Особенная театральная Вселенная

Режиссёр Скворцов о спектакле: «Пьеса не бытовая, но каждая театральная Вселенная развивается по своим законам. Мне хочется создать такую Вселенную, которая, с одной стороны, будет странной и закрытой, а с другой — до боли узнаваемой. Пьеса для меня всегда — это отправная точка, и я не следую буквально тому, что в неё заложено автором. Мне интересно исследовать природу этого текста и то, что находится за его пределами. Драматург задает вектор, и, опираясь на него, я начинаю своё путешествие».

Сценография и музыка

Сценографию к спектаклю создает художник Алексей Трегубов, с которым режиссёр работает впервые. Он привнесет в постановку парадоксальные и оригинальные идеи, придавая спектаклю уникальность. История отчасти основана на воспоминаниях о детстве, поэтому в спектакле будет звучать много музыки из детства Скворцова, а несколько композиций будут исполнены вживую.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
18+
Музыка
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
16 августа в 14:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
12 октября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Есенин. Дорога из разбитых сердец
16+
Драма
Есенин. Дорога из разбитых сердец
30 сентября в 19:00 VS Театр
от 1500 ₽
Новости
В театре Et Cetera открыли «Закрытую комнату»
В театре Et Cetera открыли «Закрытую комнату» В театре Et Cetera 23 января пройдёт премьера постановки «Закрытая комната», основанной на пьесе Татьяны Загдай. Спектакль будет показан ещё трижды в феврале.
Написать
17 января 2025 07:30
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше