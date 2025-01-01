Меню
Закрой глаза и смотри
Киноафиша Закрой глаза и смотри

Спектакль Закрой глаза и смотри

Театральное шоу Вадима Демчога 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Театр «Арлекиниада» под руководством Вадима Демчога представляет спектакль-перформанс «Закрой глаза и смотри», который завоевал сердца тысяч зрителей как в России, так и за её пределами.

Что такое «Закрой глаза и смотри»?

Это иммерсивный театральный опыт, созданный на основе культовых программ «Френки шоу» и «Трансляция оттуда». Уникальность спектакля заключается в том, что актеры поочередно выходят на сцену и исполняют монологи от имени выдающихся личностей и явлений. Зрители, в свою очередь, пытаются угадать, о ком или о чем идет речь. Финальным аккордом каждого монолога становится появление на экране фотографии героя, что создает эффект неожиданности и усиливает вовлеченность публики.

Активное участие зрителей

Спектакль разрушает четвертую стену, превращая зрителей из пассивных наблюдателей в активных участников действа. Каждый монолог — это не просто рассказ о персонаже, а глубокое погружение в его внутренний мир, философию и жизненный путь. Зрители становятся соучастниками искусства, что делает их опыт незабываемым.

Минимализм, рождающий вселенные

На сцене нет декораций — только актер в луче прожектора, микрофон и виртуозный музыкант. Такой минимализм позволяет сосредоточиться на словах и эмоциях, создавая пространство для удивительных трансформаций и переживаний.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. «Закрой глаза и смотри» — это спектакль, который изменит ваше представление о театре!

Режиссер
Вадим Демчог
В ролях
Маргарита Быстрякова
Юлия Лазерсон
Софья Володчинская
Михаил Морозов
Александра Грин

В других городах
Февраль
1 февраля воскресенье
18:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
12 февраля четверг
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 3000 ₽

