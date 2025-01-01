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Закрой глаза и смотри с оркестром
Билеты от 2500₽
Киноафиша Закрой глаза и смотри с оркестром

Спектакль Закрой глаза и смотри с оркестром

Постановка
Театриум на Серпуховке 18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Театральная алхимия: музыка и монологи

На сцене по-прежнему царит минимализм: отсутствие декораций, лишь свет, микрофон и стопки листов. Однако именно в этой аскетичности кроется особая магия спектакля. Каждый монолог, произносимый от имени великих людей — от Сальвадора Дали до Сергея Есенина — сопровождается точно подобранной музыкальной тканью.

Результат такой художественной концепции удивителен: зритель становится соавтором происходящего. Он сам достраивает костюмы, воссоздает эпохи и ландшафты, в которых развертываются судьбы великих личностей. Музыка в этом процессе играет ключевую роль, усиливая эмоциональные пики и создавая напряжение в паузах.

Уникальный опыт

Этот спектакль — не просто театральное представление. Это погружение в «кино внутри головы», где каждый зритель интерпретирует увиденное по-своему. Такой подход позволяет глубже понять и почувствовать личные истории великих людей.

Не пропустите!

Если вы ищете уникальный театральный опыт, который оставит глубокий след в вашем сознании, обязательно посетите этот спектакль. Он предлагает не только эстетическое наслаждение, но и возможность задуматься о жизни и творчестве тех, кто оставил свой след в истории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽

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