Спектакль Закрой глаза и смотри без участия В.Демчога

Вадим Демчог представляет спектакль, покоривший Россию

Уникальный проект на театральных подмостках, выросший из мегапопулярной радиопостановки «Фрэнки-шоу», представляет собой театр одного актёра. Зритель чудесным образом переносится в центр действия, где каждая история уникальна и никогда не повторяется.

Закрой глаза и смотри

Спектакль «Закрой глаза и смотри» — это игра живого слова и персонального восприятия каждого зрителя. На сцене нет привычных декораций, а лишь актер, микрофон и музыка. Но стоит актеру начать говорить, как спектакль мгновенно разворачивается в вашей голове, наполняя её яркими образами декораций и костюмов.

Монологи великих людей

Актеры выходят на сцену и читают монологи от имени великих личностей, а в сознании зрителей загорается экран «кинотеатра». Это путешествие в мир слов и эмоций, где каждый монолог становится личной интерпретацией и открывает новые грани восприятия.

Необычный театральный опыт

Спектакль «Закрой глаза и смотри» — это не просто представление, а возможность увидеть и почувствовать то, что обычно остается скрытым. Приходите, чтобы испытать этот уникальный театральный опыт и погрузиться в мир живого слова!