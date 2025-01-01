Меню
Закрой глаза и смотри без участия В.Демчога
Киноафиша Закрой глаза и смотри без участия В.Демчога

Спектакль Закрой глаза и смотри без участия В.Демчога

«Фрэнки-шоу» на театральной сцене 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вадим Демчог представляет спектакль, покоривший Россию

Уникальный проект на театральных подмостках, выросший из мегапопулярной радиопостановки «Фрэнки-шоу», представляет собой театр одного актёра. Зритель чудесным образом переносится в центр действия, где каждая история уникальна и никогда не повторяется.

Закрой глаза и смотри

Спектакль «Закрой глаза и смотри» — это игра живого слова и персонального восприятия каждого зрителя. На сцене нет привычных декораций, а лишь актер, микрофон и музыка. Но стоит актеру начать говорить, как спектакль мгновенно разворачивается в вашей голове, наполняя её яркими образами декораций и костюмов.

Монологи великих людей

Актеры выходят на сцену и читают монологи от имени великих личностей, а в сознании зрителей загорается экран «кинотеатра». Это путешествие в мир слов и эмоций, где каждый монолог становится личной интерпретацией и открывает новые грани восприятия.

Необычный театральный опыт

Спектакль «Закрой глаза и смотри» — это не просто представление, а возможность увидеть и почувствовать то, что обычно остается скрытым. Приходите, чтобы испытать этот уникальный театральный опыт и погрузиться в мир живого слова!

