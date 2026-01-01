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Заколдованный Мигель
Киноафиша Заколдованный Мигель

Спектакль Заколдованный Мигель

Продолжительность 40 минут

О спектакле

Волшебная кондитерская: спектакль и мастер-класс

Путешествие в Бисквитное королевство
Вашему вниманию будет представлен увлекательный спектакль из «волшебной кондитерской». Вы окажетесь в Бисквитном королевстве, где встретите верного друга Мигеля Пирожка, который спасёт принцессу Карамельку и принца Круассана от зловещего трехглавого Змея Штруделя. Эта захватывающая история подарит всем зрителям множество ярких эмоций и приятных воспоминаний.

Мастер-класс «Букет конфет»
После спектакля вас ждёт мастер-класс «букет конфет», на котором вы научитесь создавать сладкие композиции, наполняя атмосферу весельем и творчеством.

Познавательная интерактивная программа «Музыка в театре»
В рамках программы также будет предложена познавательная интерактивная программа, где вы сможете узнать, как музыка влияет на атмосферу театральных постановок, как она помогает раскрыть персонажей и передать эмоции.

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