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Киноафиша Заколдованный лес

Спектакль Заколдованный лес

Постановка
Детский сказочный театр 0+
Режиссер Михаил Миленин
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о заколдованном лесу и пути к добру

Жизнь сказочных персонажей, как и человеческая, напоминает заколдованный лес, в котором не так-то просто найти верную дорогу. Перед героями встает важный выбор: выбрать материальные блага или следовать своей мечте, дать раскрыться своей душе.

Волшебство, превращения и встречи с колдуном

С помощью волшебных превращений и встреч с колдуном, Бабой-ягой и другими сказочными существами, а также благодаря активному участию зрителей, герои проходят через заколдованный лес, преодолевая трудности на своем пути.

Уроки добра и зла

Через эту сказку дети начинают понимать, что в каждом человеке есть как хорошее, так и плохое. Добрые поступки возвышают душу: прекрасная фея становится еще более прекрасной, а плохие мысли делают ее несчастной, давая силу злому колдуну. Однако, несмотря на все преграды, через добрые поступки можно победить любое зло и вернуть мир и гармонию.

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