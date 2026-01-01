Оповещения от Киноафиши
Заколдованное закулисье
Киноафиша Заколдованное закулисье

Заколдованное закулисье

6+
Возраст 6+

О выставке

Загадки закулисья: погружение в мир театра

Музыкальный театр приглашает вас в увлекательное закулисье! Это уникальная возможность заглянуть в творческий процесс, который обычно скрыт от глаз зрителей. Вы сможете побывать в недоступных местах, таких как гримерные и мастерские по созданию реквизита.

Представьте, каково это — почувствовать себя настоящим артистом! Пройдите путь от гримерной до творческих мастерских, где создается сценический реквизит. Есть даже шанс попасть на настоящую репетицию!

Секреты театра

Во время экскурсии вы раскроете тайны и загадки потайных уголков театра. Узнайте, как создаются удивительные сценические образы и познакомьтесь с мастерами, которые изготавливают великолепные парики. И хотя бы раз, но вы, несомненно, задали вопрос: «Как они это делают?»

Истории артистов

Наши талантливые артисты поделятся с вами невероятными историями и секретами, которые обогатят их творческий путь. Вы услышите увлекательные рассказы о захватывающих приключениях и важнейших моментах, которые сопутствуют каждому выступлению на сцене.

Для кого?

Это впечатляющее знакомство с театром будет интересно детям в возрасте от 6 до 14 лет. Приходите и откройте для себя новые миры, полные магии, творчества и вдохновения вместе с нами в музыкальном театре!

В других городах
Май
19 мая вторник
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽
13:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽
23 мая суббота
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽
13:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽
24 мая воскресенье
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽
13:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽

Фотографии

Заколдованное закулисье

