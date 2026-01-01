Новогодний спектакль для детей Екатеринбурга

Этой зимой Уральский театр эстрады приглашает юных зрителей и их родителей на волшебное новогоднее представление — «Заколдованная сказка».

В центре истории — приключения смелых героев, которым предстоит разрушить древнее заклятие и спасти праздник. Вместе с ними маленькие зрители отправятся в удивительное путешествие по сказочному миру, полному неожиданных поворотов, весёлых встреч и, конечно, новогодних чудес.

Чем порадует спектакль?

В постановке вас ждут яркие декорации, красочные костюмы, весёлые танцы и захватывающие музыкальные номера. Герои спектакля научат ребят важным вещам — дружбе, смелости и взаимопомощи. А в финале, как и полагается в настоящей сказке, добро обязательно победит зло!

Праздник для всей семьи

«Заколдованная сказка» — это отличный выбор для семейного праздника. Представление будет интересно детям всех возрастов, а родители смогут насладиться волшебной атмосферой и почувствовать дух настоящего новогоднего чуда.

Не пропустите возможность подарить себе и своим детям незабываемые впечатления этой зимой!