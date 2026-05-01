Заключительный концерт Фестиваля «Композиторы XXI века». Громче Слова

Фестиваль "Композиторы XXI века", концерт в галерее Niko

Мы приглашаем вас на финальный концерт фестиваля, в котором примут участие выдающиеся музыканты. В этот вечер прозвучат произведения современных композиторов, каждый из которых предлагается слушателям в своем уникальном музыкальном языке.

Исполнители вечера

Александр Маломожнов (скрипка)

Алиса Калашникова (скрипка)

Дарья Демидова (альт)

Максим Новиков (альт)

Евгения Богинская (виолончель)

Андрей Самойлов (контрабас)

Наталья Жукова (флейта)

Михаил Чакрыгин (гобой)

Игнат Красиков (кларнет)

Елизавета Грунина (перкуссия)

Павел Домбровский (фортепиано)

Валерия Прокушева (фортепиано)

Хоровой ансамбль "Мелодия" под управлением Евгении Кудричевской

Программа концерта

Гийом Коннессон (род. 1970) - "Технопарад"

Гийом Коннессон (род. 1970) - "Смех Сары"

Гийом Коннессон (род. 1970) - "Секстет"

Дэвид Лэнг (род. 1957) - "Vent"

Дэвид Лэнг (род. 1957) - "How to pray" (Как молиться)

Павел Карманов (1970-2024) - "Второй снег на стадионе"

Павел Карманов (1970-2024) - "I Made My Home"

Павел Карманов (1970-2024) - "Day one"

Сергей Ахунов (род. 1967) - "Поэзия"

Варвара Мягкова, автор идеи и организатор фестиваля, отмечает: “Наш заключительный концерт посвящён трём ярчайшим композиторам современности из разных частей света, с диаметрально противоположными музыкальными парадигмами и стилями. Мы надеемся, что слушатели смогут открыть для себя этот полярный и прекрасный мир музыки так, как если бы он родился заново.”

