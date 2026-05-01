Заключительный концерт Фестиваля «Композиторы XXI века». Громче Слова
Билеты от 1400₽
12+
О концерте

Фестиваль "Композиторы XXI века", концерт в галерее Niko

Мы приглашаем вас на финальный концерт фестиваля, в котором примут участие выдающиеся музыканты. В этот вечер прозвучат произведения современных композиторов, каждый из которых предлагается слушателям в своем уникальном музыкальном языке.

Исполнители вечера

  • Александр Маломожнов (скрипка)
  • Алиса Калашникова (скрипка)
  • Дарья Демидова (альт)
  • Максим Новиков (альт)
  • Евгения Богинская (виолончель)
  • Андрей Самойлов (контрабас)
  • Наталья Жукова (флейта)
  • Михаил Чакрыгин (гобой)
  • Игнат Красиков (кларнет)
  • Елизавета Грунина (перкуссия)
  • Павел Домбровский (фортепиано)
  • Валерия Прокушева (фортепиано)
  • Хоровой ансамбль "Мелодия" под управлением Евгении Кудричевской

Программа концерта

  • Гийом Коннессон (род. 1970) - "Технопарад"
  • Гийом Коннессон (род. 1970) - "Смех Сары"
  • Гийом Коннессон (род. 1970) - "Секстет"
  • Дэвид Лэнг (род. 1957) - "Vent"
  • Дэвид Лэнг (род. 1957) - "How to pray" (Как молиться)
  • Павел Карманов (1970-2024) - "Второй снег на стадионе"
  • Павел Карманов (1970-2024) - "I Made My Home"
  • Павел Карманов (1970-2024) - "Day one"
  • Сергей Ахунов (род. 1967) - "Поэзия"

Варвара Мягкова, автор идеи и организатор фестиваля, отмечает: “Наш заключительный концерт посвящён трём ярчайшим композиторам современности из разных частей света, с диаметрально противоположными музыкальными парадигмами и стилями. Мы надеемся, что слушатели смогут открыть для себя этот полярный и прекрасный мир музыки так, как если бы он родился заново.”

Не упустите возможность насладиться богатством современного музыкального языка на заключительном концерте фестиваля, который станет исключительным событием в мире искусства.

Май
31 мая воскресенье
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 1400 ₽

