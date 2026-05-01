Заключительный концерт Фестиваля «Композиторы XXI века». Громче Слова

Фестиваль "Композиторы XXI века", концерт в галерее Niko
Мы приглашаем вас на финальный концерт фестиваля, в котором примут участие выдающиеся музыканты. В этот вечер прозвучат произведения современных композиторов, каждый из которых предлагается слушателям в своем уникальном музыкальном языке.
Исполнители вечера
- Александр Маломожнов (скрипка)
- Алиса Калашникова (скрипка)
- Дарья Демидова (альт)
- Максим Новиков (альт)
- Евгения Богинская (виолончель)
- Андрей Самойлов (контрабас)
- Наталья Жукова (флейта)
- Михаил Чакрыгин (гобой)
- Игнат Красиков (кларнет)
- Елизавета Грунина (перкуссия)
- Павел Домбровский (фортепиано)
- Валерия Прокушева (фортепиано)
- Хоровой ансамбль "Мелодия" под управлением Евгении Кудричевской
Программа концерта
- Гийом Коннессон (род. 1970) - "Технопарад"
- Гийом Коннессон (род. 1970) - "Смех Сары"
- Гийом Коннессон (род. 1970) - "Секстет"
- Дэвид Лэнг (род. 1957) - "Vent"
- Дэвид Лэнг (род. 1957) - "How to pray" (Как молиться)
- Павел Карманов (1970-2024) - "Второй снег на стадионе"
- Павел Карманов (1970-2024) - "I Made My Home"
- Павел Карманов (1970-2024) - "Day one"
- Сергей Ахунов (род. 1967) - "Поэзия"
Варвара Мягкова, автор идеи и организатор фестиваля, отмечает: “Наш заключительный концерт посвящён трём ярчайшим композиторам современности из разных частей света, с диаметрально противоположными музыкальными парадигмами и стилями. Мы надеемся, что слушатели смогут открыть для себя этот полярный и прекрасный мир музыки так, как если бы он родился заново.”
