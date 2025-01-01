Спектакль «Спящая красавица»: магия и музыка на театральной сцене

По мотивам сказки Ш. Перро и балета П.И. Чайковского, «Спящая красавица» – это красивая, мистическая и необычная история о самой прекрасной принцессе, на которую наложено колдовское заклятье. Princesse Аврора должна спать 100 лет… Сбудется ли заклятие злой колдуньи, или силы добра окажутся сильнее? Об этом вы узнаете в нашем музыкальном спектакле!

Феерия талантов

Спектакль предложит зрителям блестящий актёрский состав, балетную хореографию, оперные голоса, акробатическое шоу и волшебные иллюзии. Это восхитительная феерия, обрамлённая классической музыкой и современными музыкальными вставками. Уникальное переплетение жанров, невероятные повороты сюжета и интерактивные моменты со зрителями подарят настоящее удовольствие не только детям, но и их родителям!

Структура спектакля

Спектакль идёт в двух отделениях с антрактом, что позволяет зрителям наслаждаться историей в комфортном формате.

Постановочная группа

Режиссёр-постановщик и автор сценария – Владимир Бекетов, известный своим профессионализмом и подходом к театральному искусству. Балетмейстером является Татьяна Пантелеева. Постановщик трюковых сцен – Анастасия Орлова, а звукорежиссёром выступает Дмитрий Ёлкин. Техническим директором спектакля назначен Вадим Дорохов.

В ролях

Король Стефан: Александр Сульдин

Королева Лия: Евгения Евграшина

Король Рене; Ст. придворный Ольсен: Владимир Бекетов и Вадим Панфилов

Принцесса Аврора: Юлия Коломыцева

Принц Филипп: Григорий Захарьев и Артур Мухаметдинов

Малифесента: Дарья Воробьёва и Ирина Лесных

Малифесента (балерина): Татьяна Пантелеева

Фея Сирени: Ольга Бекетова и Зинаида Громоздина

Фея Канареек: Елена Осовская

Фея Бирюзового заката: Дарья Налетова

Акробатические номера

Слуги Малифесенты – это акробатическая группа «Красота», под управлением Анастасии Орловой, которая является чемпионкой и призёром всероссийских и международных турниров по акробатике.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир волшебства и сказки на спектакле «Спящая красавица»!